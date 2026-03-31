ليبيا والصين تبحثان استكمال «مشاريع الإعمار»

استقبل وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية المهندس عصام التموني، صباح اليوم بمكتبه، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا ماشيوي ليانغ، بحضور وكيل الوزارة للشؤون الفنية ووكيل الوزارة لشؤون الإعمار ومستشار الوزير، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

وفي مستهل اللقاء، رحب المهندس عصام التموني بسفير الصين معربًا عن تقديره لحضوره واهتمامه بتطوير العلاقات المشتركة، مؤكدًا على عمق الروابط التي تجمع ليبيا والصين.

من جانبه، أعرب السفير ماشيوي ليانغ عن سعادته باللقاء، مشيدًا بعودة سفارة بلاده إلى العاصمة طرابلس، ومؤكدًا رغبة الصين في المساهمة في جهود إعادة إعمار ليبيا عبر الشركات الصينية المتخصصة، وتعزيز مجالات التعاون المشترك. كما نوّه بدعم بلاده لليبيا في مجلس حقوق الإنسان، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد وزير الإسكان أن بلاده ترحب بمشاركة الدول الصديقة، وعلى رأسها الصين، في تنفيذ مشاريع التنمية والبناء، لا سيما مشروع الإسكان الوطني، مشيرًا إلى أهمية الإسراع في تنفيذ المشاريع لتلبية الاحتياجات الحالية ضمن خطة “عودة الحياة” التي تعتمدها حكومة الوحدة الوطنية.

وتطرق مستشار الوزير خلال اللقاء إلى مذكرات التفاهم السابقة والعقود المبرمة بين الجانبين، مؤكدًا ضرورة إعادة تفعيلها والعمل على تنفيذها، مع السعي لتذليل الصعوبات التي تواجه الشركات المنفذة عبر لجان مشتركة لدراسة الملفات واقتراح الحلول والمعالجات. كما سيتم تقديم الدعم في برامج تدريب وتطوير الكوادر المحلية في مجال الإسكان والتعمير.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.