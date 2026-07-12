ليبيا والصين تبحثان توسيع «التعاون الرقابي» ومعالجة مشروعات متعثرة

بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا ماشيوي ليانغ، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد، إلى جانب تطوير الشراكة بين الجانبين.

وقالت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان نشرته الأحد 12 يوليو 2026، إن اللقاء عقد في مقر ديوان الهيئة بالعاصمة طرابلس، حيث ناقش الجانبان آليات التعاون مع الأجهزة الرقابية الصينية النظيرة، بما يشمل توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون، وتبادل الخبرات، وتنفيذ برامج تدريبية تهدف إلى بناء القدرات.

وتناول الاجتماع أهمية الاستفادة من التجربة الصينية في مجالات الحوكمة والإصلاح الإداري والتحول الرقمي، بما يدعم تطوير منظومات الرقابة الشاملة ورفع كفاءة العمل المؤسسي.

واستعرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه جهود الهيئة في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه للفترة 2025-2030، مؤكدًا أن تعزيز النزاهة والشفافية وسيادة القانون يمثل عنصرًا أساسيًا في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ودعم مسارات التنمية وإعادة الإعمار في ليبيا.

كما ناقش الطرفان أوضاع الشركات الصينية العاملة في ليبيا، خاصة المشروعات والعقود المتعثرة، وبحثا سبل معالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة الليبية، بما يضمن استكمالها وفق الأطر القانونية وتحقيق المصلحة العامة والتنمية المستدامة.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات بين المؤسسات الليبية والصينية، بما يعزز التعاون المشترك ويدعم جهود مكافحة الفساد ويسهم في تطوير العمل الرقابي وتعزيز العلاقات بين ليبيا والصين.