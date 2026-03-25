مباحثات ليبية صينية لتوسيع «التعاون الاقتصادي»

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية انعقاد اجتماع رسمي في العاصمة الصينية بكين، جمع رئيس اللجنة العليا للإشراف على التعاون الليبي الصيني، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء لشؤون الساحة الآسيوية المستشار عبدالمجيد مليقطة، مع المبعوث الخاص للصين إلى الشرق الأوسط تشاي جيون.

وجاء اللقاء في إطار بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا والصين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وركز الجانبان على تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، بما يدعم جهود التنمية ويعزز الاستقرار داخل ليبيا، في ظل توجه الحكومة نحو توسيع شراكاتها الدولية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

كما تناولت المباحثات مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، حيث شدد الطرفان على أهمية الحلول السياسية والحوار، واحترام سيادة الدول، مع التأكيد على ضرورة اعتماد المسارات الدبلوماسية لمعالجة الأزمات.

وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز الشراكة الثنائية وتكثيف التنسيق المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

ويأتي هذا اللقاء ضمن تحركات دبلوماسية متواصلة تقودها حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز حضور ليبيا على الساحة الدولية، وبناء علاقات متوازنة مع القوى الدولية، وفي مقدمتها الصين، التي تعد من أبرز الشركاء الاقتصاديين عالمياً.