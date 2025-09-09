ليبيا والصين تبحثان سُبل تطوير التعاون الدبلوماسي

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة ليبيا وجمهورية الصين الشعبية، انعقد اجتماع تنسيقي بمقر وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، جمع بين إدارة شؤون آسيا وأستراليا وقسم التدريب بإدارة الشؤون الإدارية والمالية، إلى جانب القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا.

وشهد الاجتماع حضور عدد من الدبلوماسيين من مختلف إدارات الوزارة، ممن سبق لهم المشاركة في الدورات التدريبية التي نظمتها الصين خلال السنوات الماضية.

وقد خُصص اللقاء لمناقشة وتقييم نتائج تلك الدورات، واستعراض مقترحات تطوير البرامج التدريبية المقبلة، بما يساهم في تعميق التعاون الدبلوماسي وتبادل الخبرات بين البلدين.

من جانبه، أشاد القائم بأعمال السفارة الصينية بمستوى التفاعل والانضباط الذي أبداه المشاركون الليبيون في الدورات السابقة، مؤكداً على أهمية الاستمرار في العمل بروح الصداقة والتفاهم المشترك بين الجانبين.