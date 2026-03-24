ليبيا والصين تعززان الشراكة الاستراتيجية

عُقد في العاصمة الصينية بكين اجتماع مهم جمع رئيس اللجنة العليا للإشراف على التعاون الليبي الصيني والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء لشؤون الساحة الآسيوية، عبدالمجيد مليقطة، إلى جانب وزير الاقتصاد والتجارة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، سهيل أبوشيحة، مع نائب وزير الخارجية الصيني، مياو ده يو، بحضور وفدي البلدين.

وجاء الاجتماع في إطار دفع مسار الشراكة الاستراتيجية بين ليبيا وجمهورية الصين الشعبية، وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وخلال اللقاء، تم تسليم رسالة خطية من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إلى رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، تناولت توطيد العلاقات الثنائية وتوسيع الشراكات، إلى جانب تنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

وأكد الجانب الصيني عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرًا إلى أن إعلان الشراكة الاستراتيجية في سبتمبر 2024 منح زخماً جديداً للتعاون، مع التأكيد على الاستعداد لتعزيز الدعم المتبادل وتطوير العمل المشترك على أسس مستقرة.

وتركزت المباحثات على تعميق التعاون في القطاعات الحيوية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية في ليبيا، بما في ذلك البنية التحتية والطاقة. وشدد الاجتماع على أهمية عودة الشركات الصينية للمساهمة في مشاريع الإعمار، ومعالجة أوضاع الشركات السابقة، وفتح المجال أمام شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص لدعم تنفيذ مشاريع تنموية ملموسة.

كما ناقش الجانبان تعزيز دور ليبيا كمحور إقليمي في مجالي النقل والطاقة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي، إلى جانب تسهيل إجراءات منح التأشيرات لمواطني البلدين، وتفعيل عمل اللجنة المشتركة وعقد اجتماعاتها في أقرب وقت، لتعزيز الطابع المؤسسي للعلاقات الثنائية.

من جانبه، أعرب الجانب الليبي عن تقديره للتجربة التنموية الصينية، مؤكداً متابعة ليبيا لخطط الصين المستقبلية، وتطلعه إلى تعزيز التواصل رفيع المستوى وتوسيع مجالات التعاون بما يدفع الشراكة الاستراتيجية نحو آفاق أوسع.

وختم الاجتماع بالتأكيد على إحالة التوصيات المتفق عليها إلى القيادتين السياسيتين لتسريع تنفيذها، ومواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تحويل التفاهمات إلى مشاريع عملية ملموسة على أرض الواقع.