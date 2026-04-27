ليبيا والصين.. خطوات نحو شراكة بـ«القطاع المصرفي»

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، صباح اليوم الاثنين 27 أبريل 2026، اجتماعًا مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا، ما شيوي ليانغ، بحضور المستشار والقائم بالأعمال في السفارة، ليو جيان، وذلك في إطار تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين.

ويأتي هذا اللقاء استكمالًا لمخرجات الاجتماع الذي جمع محافظ مصرف ليبيا المركزي بنظيره في البنك المركزي الصيني يوم 18 أبريل الماضي، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع حجم التبادل التجاري بين ليبيا والصين، إلى جانب استعراض ملامح خارطة طريق جديدة للمرحلة المقبلة من الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين المصرفيين في البلدين.

كما تناول اللقاء الترتيبات اللوجستية الخاصة بزيارة مرتقبة لوفد مصرفي ليبي إلى جمهورية الصين الشعبية، برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي، وبمشاركة عدد من المدراء العامين في المصارف التجارية الليبية.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات بين المصارف التجارية في البلدين، وبحث فرص التعاون في مجالات المدفوعات الإلكترونية والتحويلات المالية المباشرة، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات الصينية في تطوير الأنظمة المصرفية الحديثة.

وتأتي هذه الخطوات في إطار توجه مصرف ليبيا المركزي نحو توسيع شراكاته الدولية، ودعم تحديث القطاع المصرفي الليبي بما يواكب التطورات العالمية في الخدمات المالية والتقنية المصرفية.