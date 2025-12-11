مباحثات ليبية عراقية في بروكسل لتعزيز التعاون الأمني

التقى وزير الداخلية المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية عماد مصطفى الطرابلسي ووزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري على هامش أعمال مؤتمر بروكسل الخاص بالتحالف العالمي لمكافحة تهريب المهاجرين.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون الأمني بين ليبيا والعراق ورفع مستوى التنسيق في ملفات مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وناقشا مجموعة من القضايا الأمنية التي تستدعي تعاونًا مباشرًا بين الأجهزة المختصة في البلدين.

وأكد الوزيران أهمية تطوير قنوات الاتصال بين الأجهزة الأمنية ورفع وتيرة تبادل الخبرات المهنية واعتبرا أن تنامي التحديات الأمنية العابرة للحدود يستوجب بناء شراكات فعّالة تدعم استقرار البلدين.

ويأتي الاجتماع في إطار مشاركة ليبيا في مؤتمر بروكسل الذي يجمع دولًا ومنظمات دولية تهدف إلى توحيد الجهود لمواجهة شبكات تهريب المهاجرين وتعزيز القدرات الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة.