ليبيا والعراق يبحثان تعزيز التعاون الشبابي والرياضي وتفعيل الشراكة الثنائية

في خطوة تعكس الاهتمام المشترك بتطوير آفاق العمل الشبابي العربي، بحث وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية، فتح الله الزُّني، مع القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق بطرابلس، الدكتور أحمد الصحّاف، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الشباب والرياضة.

وتناول اللقاء الذي حضره مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الشباب الليبية، آليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين العام الماضي، وتوسيع نطاق التعاون عبر إطلاق برامج وأنشطة مشتركة تستجيب لطموحات الشباب الليبي والعراقي، وتسهم في بناء قدراتهم وتعزيز حضورهم في مسارات التنمية الوطنية.

كما تطرق الجانبان إلى أهمية تبادل الخبرات المؤسسية والتجارب الميدانية، بما يتيح تصميم مبادرات عربية شبابية عابرة للحدود، تعكس وحدة الأهداف بين الدول الشقيقة، وتعزّز جسور التواصل الثقافي والمعرفي بين الأجيال الجديدة في العالم العربي.

وأشاد الوزير الزُّني خلال اللقاء بأهمية هذه الزيارة، مؤكداً التزام وزارة الشباب الليبية بتوسيع دوائر التعاون العربي، وتفعيل قنوات العمل المشترك بما يدعم الاستقرار والتنمية المستدامة، ويعزز روح التكامل بين الدول الشقيقة والصديقة في المجالات الشبابية والرياضية.

اللقاء يأتي في سياق مساعي وزارة الشباب لإعادة ربط العلاقات العربية على أسس تنموية ومؤسساتية، وتفعيل الشراكات الإقليمية بما يعكس انفتاح ليبيا على محيطها العربي ويعزّز دورها في دعم الشباب كرافعة أساسية للنهوض والبناء.