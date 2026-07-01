ليبيا والمغرب تبحثان تطوير «التدريب العسكري» وتبادل الخبرات

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول دكتور صلاح الدين النمروش، مع المفتش العام للقوات المسلحة للمملكة المغربية، الفريق أول محمد بريظ، سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وذلك على هامش أعمال مؤتمر رؤساء أركان الدفاع الأفارقة 2026 المنعقد في العاصمة الأنغولية لواندا.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي إن اللقاء تناول آليات تطوير التعاون المشترك بين المؤسستين العسكريتين في ليبيا والمغرب، مع التركيز على توسيع مجالات التدريب العسكري وتبادل الخبرات، بما يسهم في رفع كفاءة وتأهيل منتسبي القوات المسلحة في البلدين ويخدم المصالح المشتركة.

وبحسب رئاسة الأركان، يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الاجتماعات الثنائية التي يعقدها الفريق أول صلاح الدين النمروش مع عدد من رؤساء الأركان والقادة العسكريين المشاركين في المؤتمر، بهدف تعزيز التواصل وتطوير أوجه التعاون العسكري والأمني.

ويشهد مؤتمر رؤساء أركان الدفاع الأفارقة 2026 مشاركة رؤساء أركان وكبار القادة العسكريين من أكثر من 35 دولة إفريقية، إلى جانب عدد من الشركاء الدوليين، حيث تتركز المناقشات على سبل تعزيز الأمن الإقليمي، وتوسيع مجالات التعاون العسكري، وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة ودعم الاستقرار في القارة الإفريقية.

ويُعد المؤتمر أحد أبرز الفعاليات العسكرية على مستوى القارة، إذ يوفر منصة للحوار والتنسيق بين القيادات العسكرية الإفريقية بشأن القضايا الأمنية والدفاعية ذات الاهتمام المشترك، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه العديد من دول القارة.