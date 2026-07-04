نحو «سوق عمل» أقوى.. ليبيا والمغرب يوقعان تفاهمات تعاون

عقد وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية المهندس علي العابد اجتماعًا مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في المملكة المغربية يونس السكوري، وذلك في العاصمة المغربية الرباط بتاريخ 4 يوليو 2026، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا والمغرب في مجالات العمل والتشغيل والتدريب المهني وتنمية الكفاءات.

وتناول اللقاء آليات تطوير الشراكة بين البلدين في مجالات التشغيل والتدريب المهني وتنمية الموارد البشرية، عبر تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال، بما يسهم في مواكبة احتياجات سوق العمل ورفع كفاءة القوى العاملة، إضافة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات المختصة في البلدين.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع حرصهما على مواصلة التنسيق وتعزيز التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة، ويعكس عمق العلاقات الأخوية بين ليبيا والمملكة المغربية، ويسهم في دعم جهود التنمية وتنمية رأس المال البشري وتوسيع فرص التشغيل في البلدين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار توجهات حكومية تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات التشغيل والتدريب المهني، والاستفادة من التجارب العربية في تطوير سياسات سوق العمل، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويرفع كفاءة القوى العاملة.