ليبيا والمغرب تُوقعان اتفاقية لتطوير التّعاون المشترك في مجال حقوق الإنسان

وقّعت ليبيا والمغرب، اتفاقية تعاون تهدف إلى تطوير العمل المشترك في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في البلدين.

جاء ذلك في لقاء جرى بالعاصمة المغربية، بين رئيس المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، ورئيس المجلس الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان، عمر حمد عطية الله الحجازي.

وتهدف هذه الاتفاقية، بحسب وكالة المغرب الرسمية، إلى إرساء وتطوير العمل المشترك والتعاون والتشاور بين الجانبين، بما يعزز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في البلدين.

ويلتزم المجلسان، بموجب هذه الاتفاقية، بتبادل الخبرات والعمل في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما يتفقان على العمل معاً لتحديد وتنفيذ أنشطة مشتركة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، تندرج حصرياً في إطار اختصاص كل منهما.