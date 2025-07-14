ليبيا والمملكة المتحدة تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود الاستقرار

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة في طرابلس، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية، هيمش فولكنر، والوفد المرافق له.

وخُصص اللقاء لبحث العلاقات الثنائية بين ليبيا والمملكة المتحدة، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، لا سيما في ما يتعلق بدعم المسار السياسي الليبي، والمساهمة في جهود ترسيخ الاستقرار، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكّد الباعور على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع المملكة المتحدة، مثمّنًا دعمها المتواصل لليبيا، خاصة في برامج التنمية وبناء القدرات.

كما أشاد بدور المملكة المتحدة داخل مجلس الأمن الدولي، ولا سيما موقفها الداعم لوقف الحرب على غزة، وضرورة رفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية لسكان القطاع المحاصرين.

من جانبه، جدّد الوزير فولكنر التزام المملكة المتحدة بدعم ليبيا في مساعيها لتحقيق الاستقرار والتقدم، مؤكدًا حرص الحكومة البريطانية على تعزيز العلاقات الثنائية على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التواصل المستمر بين حكومة الوحدة الوطنية وشركائها الدوليين، في سبيل تعزيز الاستقرار الإقليمي وتوحيد الجهود لدعم السلام والتنمية في المنطقة.