ليبيا والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي تبحثان تعاونا في قطاع المياه

بحث وزير الموارد المائية المهندس حسني عويدان مع مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي بيريك أرين سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الأمن المائي والزراعة المستدامة والري الذكي.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تطوير الشراكة بين وزارة الموارد المائية في ليبيا والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي بما يسهم في دعم خطط إدارة المياه وتعزيز الاستدامة الزراعية.

كما ناقش الجانبان برامج التدريب وبناء القدرات ونقل الخبرات الفنية، بهدف رفع كفاءة الكوادر الوطنية العاملة في قطاع الموارد المائية والزراعة.

وتطرق الاجتماع إلى إعداد خطة عمل مشتركة تتضمن تنفيذ مشاريع فنية وورش عمل متخصصة، تدعم تطوير إدارة الموارد المائية في ليبيا وتحسين كفاءة استخدامها في مختلف القطاعات.

ويأتي هذا التعاون في إطار توجهات ليبيا نحو تعزيز الأمن المائي والغذائي، ومواكبة التحديات المرتبطة بندرة المياه والتغيرات المناخية ورفع كفاءة إدارة الموارد الطبيعية.

يشهد ملف الموارد المائية في ليبيا تحديات متزايدة نتيجة محدودية المصادر المائية والاعتماد الكبير على المياه الجوفية، ما يدفع الجهات الحكومية إلى البحث عن حلول مستدامة تعتمد على التقنيات الحديثة مثل الري الذكي وإدارة الطلب على المياه.

وتسعى الدولة إلى تعزيز الشراكات الدولية في هذا المجال، بهدف تطوير البنية الفنية ونقل الخبرات، إلى جانب تحسين كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي الذي يعد من أكثر القطاعات استهلاكًا للمياه.

وتكتسب الشراكة مع المنظمات المتخصصة في الأمن الغذائي أهمية متزايدة في ظل التغيرات المناخية وارتفاع الحاجة إلى أنظمة زراعية أكثر كفاءة واستدامة.