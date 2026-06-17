ليبيا والنيجر توقعان اتفاقاً لـ«التعاون العسكري» في طرابلس

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء سالم الزادمة، ووكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الفريق عبد السلام الزوبي، رئيس وزراء جمهورية النيجر علي الأمين زين، والوفد المرافق له، في العاصمة طرابلس، يوم 16 يونيو 2026، في إطار بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتناول اللقاء سبل تطوير التعاون المشترك بين ليبيا والنيجر بما يخدم مصالح البلدين، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أمن الحدود، ومكافحة الهجرة غير النظامية، وتعزيز التنسيق الأمني بين الجانبين.

وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم للتعاون العسكري بين ليبيا والنيجر، لتكون أساساً لانطلاق مسار تعاون مشترك في المجال العسكري والأمني بين البلدين، بما يدعم جهود الاستقرار في المنطقة.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على تحديث آلية التواصل وتفعيل نقطة اتصال مباشرة، تمهيداً لبدء التنسيق بين الطرفين عبر اللجنة العليا الليبية النيجيرية، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطوير مجالات التعاون الأمني والتنمية المشتركة.

ويأتي هذا الاتفاق في سياق جهود متواصلة لتعزيز التعاون الإقليمي في ملفي الأمن الحدودي والهجرة، وسط تحديات متصاعدة في المنطقة تتطلب تنسيقاً أكبر بين دول الجوار.