ليبيا والهند تؤكدان مواصلة التشاور لتحقيق المصالح المشتركة

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، صباح الخميس 8 يناير 2026، بديوان الوزارة، الدكتور حفظ الرحمن، سفير جمهورية الهند الجديد المعين لدى دولة ليبيا.

وخلال اللقاء، رحب الطاهر الباعور بالسفير الهندي الجديد، معربًا عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية، مؤكدًا دعم وزارة الخارجية والتعاون الدولي لكافة الإجراءات المتعلقة باستكمال اعتماده رسميًا.

وتناول اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائية بين ليبيا والهند وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد الطرفان أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأشار الطاهر الباعور إلى ضرورة تطوير العلاقات في مجالات الصحة والتعليم، وتشجيع عودة الشركات الهندية للمساهمة في مشاريع التطوير العمراني والطرق والبنى التحتية والإنشاءات، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال التقنية الرقمية من خلال تبادل برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات.

وفي ختام اللقاء، أعرب الطاهر الباعور عن تمنياته للسفير الهندي بالتوفيق والنجاح في مهامه، فيما أعرب السفير عن امتنانه لحفاوة الاستقبال ولتسهيل إجراءات تقديم أوراق اعتماده، مشيدًا بالعلاقات التاريخية المتميزة بين الهند وليبيا.