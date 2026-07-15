وزارة الخارجية: مباحثات جديدة لدعم مسار العلاقات مع واشنطن

بحث وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا جيريمي برنت، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن اللقاء عُقد في ديوان الوزارة، بحضور نائبة رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى ليبيا إنغا هيمينك، حيث تناول الجانبان عددًا من الملفات المرتبطة بالعلاقات الليبية الأمريكية.

وأضافت الوزارة أن المباحثات تطرقت إلى آفاق تطوير التعاون والتنسيق بين ليبيا والولايات المتحدة، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الطرفان أهمية استمرار التواصل والحوار بين الجانبين، بما يدعم مسار العلاقات الثنائية ويفتح المجال أمام تعزيز التعاون في المجالات المختلفة.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من التحركات الدبلوماسية الهادفة إلى تنشيط قنوات التواصل بين ليبيا والولايات المتحدة، وبحث الملفات المشتركة في ظل اهتمام الجانبين بتطوير مستوى التنسيق والتعاون.