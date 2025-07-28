ليبيا واليابان تبحثان الترتيبات الخاصة بمشاركة طرابلس في «تيكاد 9»

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، سفير اليابان لدى ليبيا شيمورا إيزورو، بحضور مدير إدارة آسيا وأستراليا حسن بن رابحة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا واليابان، إلى جانب استعراض آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، وشدد الجانبان على أهمية ترسيخ الشراكة الاستراتيجية والتعاون في مختلف المجالات، بما يعزز جهود الاستقرار ويدفع مسار التنمية المستدامة.

كما جرت مناقشة الترتيبات المتعلقة بمشاركة ليبيا في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (تيكاد 9)، المقرر عقده في أغسطس المقبل بمدينة يوكوهاما اليابانية.

وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان التزامهما بمواصلة التنسيق والتشاور المشترك، وتوسيع آفاق التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعكس متانة العلاقات بين البلدين.