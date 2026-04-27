ليبيا واليونان تناقشان «إعادة الإعمار وترسيم الحدود» البحرية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين 27 أبريل 2026، بمقر رئاسة المجلس في العاصمة طرابلس، وزير خارجية اليونان جيورجوس غيرابتريتيس والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، نقل وزير الخارجية اليوناني تحيات رئيسة الجمهورية ورئيس الوزراء في اليونان، مشيدًا بمتانة العلاقات التي تجمع البلدين، ومؤكدًا حرص بلاده على تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وتناول اللقاء عددًا من القضايا المرتبطة بالتطورات السياسية والاقتصادية في ليبيا، إلى جانب بحث آفاق توسيع التعاون الثنائي، في إطار علاقات حسن الجوار والمصالح المشتركة بين البلدين في منطقة البحر المتوسط.

كما ناقش الجانبان أهمية تكثيف التنسيق وتبادل وجهات النظر، بما يعزز الأمن والاستقرار، ويدعم الحلول السلمية للأزمات، استنادًا إلى مبادئ الحوار والتعاون الإقليمي.

وفي الجانب الاقتصادي، تطرق اللقاء إلى دعم دور الشركات اليونانية في مشاريع إعادة الإعمار داخل ليبيا، مع التأكيد على أهمية تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وأكد الطرفان في ختام اللقاء ضرورة استمرار التواصل وتفعيل الأطر المؤسسية المشتركة، وفي مقدمتها إحياء اللجنة المشتركة، إلى جانب مواصلة أعمال اللجنة الثنائية المعنية بترسيم الحدود البحرية بين البلدين، بما يعكس توجهًا نحو تعزيز العلاقات الليبية اليونانية ودفعها إلى مستويات أكثر تقدمًا.