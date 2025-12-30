ليبيا وباكستان تتفقان على تعزيز الآليات الدبلوماسية الرسمية

عقد وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، اجتماعًا تشاوريًا بديوان الوزارة يوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، بحضور الحسن محمد رابحة، مدير إدارة شؤون آسيا وأستراليا بالوزارة، ود. معمر زايد عبد المطلب، سفير دولة ليبيا لدى جمهورية باكستان الإسلامية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العلاقات الثنائية بين ليبيا وباكستان، وسبل تعزيز التنسيق المؤسسي بما يسهم في دعم هذه العلاقات وضمان انسجامها مع الأطر والقنوات الدبلوماسية المعتمدة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد الاجتماع على أهمية التواصل المنتظم بين الطرفين، والالتزام بالآليات والقنوات الرسمية في إدارة العلاقات الخارجية، بما يعزز مبادئ السيادة والاحترام المتبادل ويقوي أطر التعاون المشترك.