ليبيا وباكستان تستعرضان سبل تطوير التعاون في مختلف المجالات

استقبل كل من مدير إدارة شؤون آسيا وأستراليا ومدير إدارة المراسم العامة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، أنجم عنايات، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى دولة ليبيا، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المسائل العالقة بين البلدين، كما تم استعراض آفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين في مختلف المجالات، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية للتنمية والتبادل الثنائي.

وأكد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتواصل الدبلوماسي، بما يعزز علاقات الصداقة والتعاون بين ليبيا وباكستان.