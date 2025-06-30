ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يناقشان دعم الاستقرار والتنمية المستدامة

اجتمع وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، في مقر ديوان الوزارة مع صوفي كيمخدزه، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في ليبيا.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مع التركيز على مجالات دعم الاستقرار، وتعزيز الحوكمة، والتنمية المستدامة، وبناء القدرات المؤسسية.

وأكد الجانبان على أهمية استمرار الشراكة القائمة، بما يسهم في دعم أولويات الحكومة الليبية، وتحقيق أهداف التنمية، وتعزيز الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.

وعبر وزير الخارجية المكلّف عن تقدير ليبيا للدور الفعّال الذي يضطلع به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم جهود التعافي والاستقرار، مجدداً التزام الدولة بالتعاون البنّاء مع شركائها الدوليين لخدمة المصالح الوطنية وتحقيق التنمية الشاملة.