مباحثات ليبية بريطانية لاستئناف رحلات الخطوط الجوية

استقبل وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، محمد الشهوبي، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا مارتن رينولدز والوفد المرافق له، حيث قدم تهانيه للسفير بمناسبة تسلمه مهامه الجديدة، متمنياً له التوفيق بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين.

وتناول اللقاء بحث إمكانية استئناف رحلات الخطوط الجوية البريطانية إلى المطارات الليبية، مع مراجعة الإجراءات الفنية والتنظيمية لضمان تشغيل الرحلات الدولية بكفاءة.

كما استعرض الاجتماع آفاق التعاون المشترك بين ليبيا والمملكة المتحدة في مجالي النقل والطاقة، ومناقشة فرص مشاركة الشركات البريطانية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية داخل قطاع النفط والغاز بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط.