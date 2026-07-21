مباحثات ليبية بريطانية حول شراكة صحية جديدة لتطوير الخدمات الطبية

بحث وزير الصحة الدكتور محمد الغوج، مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا مارتن رينولدز، سبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في المجال الصحي، والاستفادة من الخبرات البريطانية لدعم جهود تطوير القطاع الصحي في ليبيا.

وقالت وزارة الصحة إن اللقاء تناول آليات تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين، وتوسيع مجالات الشراكة في عدد من الملفات ذات الأولوية، بما يسهم في تطوير المنظومة الصحية، ورفع كفاءة الخدمات الطبية، ودعم بناء قدرات الكوادر الوطنية، إلى جانب نقل الخبرات والتجارب الدولية.

وناقش الجانبان فرص تفعيل التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والصحية البريطانية، بما يدعم برامج التدريب والتأهيل، ويساعد في تطوير منظومة إدارة وتشغيل المؤسسات الصحية، ورفع كفاءة الأداء داخل القطاع الطبي.

كما تطرق اللقاء إلى دعم المبادرات الهادفة إلى توطين الصناعات الدوائية في ليبيا، وتطوير نظم التأمين الصحي، ضمن مساعي تعزيز استدامة الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.

وأكد الجانبان، في ختام اللقاء، أهمية استمرار التنسيق وتفعيل مجالات التعاون المشترك، بما يعزز العلاقات الثنائية بين ليبيا والمملكة المتحدة، ويدعم جهود وزارة الصحة للارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتحقيق تطلعات القطاع الصحي في ليبيا.

تعمل وزارة الصحة على توسيع التعاون مع المؤسسات الدولية بهدف تطوير منظومة الرعاية الصحية، من خلال تبادل الخبرات، وتأهيل الكوادر الطبية والإدارية، ودعم خطط إصلاح القطاع الصحي وتحسين كفاءة المؤسسات الصحية.