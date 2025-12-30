ليبيا وبريطانيا تتعاونان لتحليل «الصندوق الأسود» للطائرة المنكوبة

عقد وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، اجتماعًا تشاوريًا بديوان الوزارة مع مدير إدارة شؤون آسيا وأستراليا بالوزارة، الحسن محمد رابحة، وسفير دولة ليبيا لدى جمهورية باكستان الإسلامية، د. معمر زايد عبد المطلب، لمناقشة العلاقات الثنائية بين ليبيا وباكستان، وسبل تعزيز التنسيق المؤسسي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد الاجتماع على أهمية التواصل المنتظم بين الطرفين، والالتزام بالآليات والقنوات الرسمية في إدارة العلاقات الخارجية، بما يعزز مبادئ السيادة والاحترام المتبادل ويقوي أطر التعاون المشترك.

وفي إطار جهود متابعة حادث الطائرة المنكوبة، التقى الطاهر الباعور صباح اليوم بسفير المملكة المتحدة لدى دولة ليبيا، سعادة مارتن راينولدز، وذلك بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي المكلّف، عبدالحميد الدبيبة.

وحضر الاجتماع وزير المواصلات، محمد الشهوبي، ومدير مكتب وزير الدفاع، جبريل الشتيوي، ورئيس جهاز المباحث العامة، اللواء محمود عاشور العجيلي، ومدير إدارة الشؤون الأوروبية، أبوبكر الطويل، ورئيس مصلحة الطيران المدني، محمد شليبك.

وجرى خلال الاجتماع بحث الطلب المشترك المقدم من دولة ليبيا والجمهورية التركية إلى المملكة المتحدة، والمتعلق بتقديم الدعم الفني والقانوني لتحليل الصندوق الأسود للطائرة التي تحطمت أثناء عودة رئيس أركان الجيش الليبي، الفريق أول ركن محمد علي الحداد، والوفد المرافق له إلى ليبيا بعد أداء مهمة رسمية في الجمهورية التركية.

وأكد المجتمعون على أهمية الإسراع في تحليل محتوى الصندوق الأسود وإعلان نتائجه في أقرب وقت ممكن، للوقوف على أسباب الحادث المأساوي وكشف ملابساته بكل شفافية ومهنية.