ليبيا وبريطانيا تتفقان على دعم مشاريع «تمكين المرأة»

عقدت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية، حورية الطرمال، صباح اليوم لقاءً رسميًا مع السفير الجديد للمملكة المتحدة لدى ليبيا، مارتن رينولدز، في أول لقاء رسمي منذ توليه مهامه في ليبيا.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين ليبيا وبريطانيا في مجال تمكين المرأة، وتشجيع مشاركتها الفاعلة في مختلف القطاعات الحكومية والمجتمعية. كما بحث الجانبان آفاق دعم البرامج والمبادرات الهادفة إلى تحسين أوضاع المرأة الليبية وتوسيع دورها في التنمية المحلية.

وأكدت الوزيرة الطرمال خلال اللقاء على رؤية الوزارة وخططها الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، مشددة على أهمية الشراكات الدولية لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين المرأة وتطوير مكانتها في المجتمع.

من جانبه، أعرب السفير رينولدز عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون الثنائي مع وزارة الدولة لشؤون المرأة، ودعم المبادرات التي تسهم في تعزيز دور المرأة الليبية، معربًا عن تقديره للجهود التي تبذلها الوزارة في هذا المجال.