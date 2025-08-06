 ليبيا وتركيا تؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم مسارات الاستقرار والتنمية

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، كوفن بيقتش، سفير جمهورية تركيا المعتمد لدى ليبيا، في مقر ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس، بحضور الحسن بن رابحة، مدير إدارة شؤون آسيا وأستراليا.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين ليبيا وتركيا وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، وخاصة في الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين.

وأكد الوزير الباعور على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين طرابلس وأنقرة في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثمنًا الدور الذي تضطلع به تركيا في دعم الاستقرار في ليبيا، ومساهمتها في جهود إعادة الإعمار والتنمية.

من جهته، عبّر السفير التركي عن حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون مع ليبيا، مؤكدًا استعداد أنقرة لتقديم كافة أشكال الدعم السياسي والتنموي الذي من شأنه تعزيز مسارات الاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب الليبي نحو الأمن والازدهار.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة الحوار البنّاء وتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يعزز التعاون الثنائي ويسهم في بناء مستقبل أكثر استقراراً وتكاملاً بين ليبيا وتركيا.