ليبيا وتركيا تبحثان تعزيز التعاون «الأمني والعسكري»

استقبل وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الفريق عبدالسلام الزوبي، بمقر ديوان الوزارة في طرابلس، رئيس جهاز المخابرات التركية إبراهيم قالن والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة رسمية تناولت عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين ليبيا وتركيا، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن التحديات الراهنة على المستويين الأمني والسياسي.

كما تطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة في مسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية وبقية مؤسسات الدولة، إلى جانب مناقشة سبل دعم الأمن والاستقرار في البلاد خلال المرحلة الحالية.

وأكد الطرفان على أهمية استمرار التواصل والتشاور بين الجانبين، بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك وانعكاسه إيجاباً على الوضع في ليبيا وعلى استقرار المنطقة بشكل عام.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار التواصل المستمر بين ليبيا وتركيا في الملفات الأمنية والعسكرية، حيث تلعب المشاورات الثنائية دوراً في دعم جهود إعادة بناء المؤسسات الأمنية وتوحيدها، إلى جانب تعزيز الاستقرار السياسي في البلاد.