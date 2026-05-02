تعزيز الشراكة الأكاديمية بين ليبيا وتركيا عبر ندوة في جامعة طرابلس

شاركت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في فعاليات اختتام ندوة علمية خُصصت لبحث دور المؤسسات الأكاديمية في تطوير العلاقات الليبية التركية، وذلك في سياق توجه حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز التعاون الثنائي مع الدول الشقيقة والصديقة، تنفيذًا لتوجيهات المكلف بتسيير شؤون الوزارة الطاهر الباعور، التي ركزت على دعم الدبلوماسية الثقافية والعلمية وتوطيد الشراكات الاستراتيجية، خاصة مع جمهورية تركيا.

ومثّل إدارة شؤون آسيا وأستراليا في الوزارة كلٌّ من رئيس قسم غرب وسط آسيا عامر خليفة أبريدان، والسكرتير الثاني بالإدارة عمر سعيد محمد، خلال مشاركتهما في اليوم الختامي للندوة التي احتضنها مدرج رشيد كعبار بجامعة طرابلس، يوم الخميس الموافق 30 أبريل 2026.

وشهدت الفعالية حضور وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس جامعة طرابلس أ.د. خالد عون، إلى جانب سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا غوفين بيجيتش، فضلًا عن وفد أكاديمي تركي رفيع المستوى ترأسه نائب رئيس جامعة حجي بيرام، وبمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات الأكاديمية والبحثية من البلدين، وذلك بالتنسيق مع وكالة تيكا.

وامتدت أعمال الندوة على مدى يومين، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز التواصل الأكاديمي، وتطوير العلاقات الثنائية التاريخية بين ليبيا وتركيا، مع التركيز على بناء شراكات وتوأمة بين الجامعات في البلدين.

كما تطرقت النقاشات إلى دور المؤسسات الأكاديمية في نشر ثقافة السلام والاستقرار في منطقة حوض البحر المتوسط وأفريقيا، إلى جانب بحث سبل مواجهة التحديات التقنية والبيئية والجيوسياسية التي تفرضها المرحلة الراهنة.

وأسفرت الندوة عن مجموعة من التوصيات التي تستهدف دعم مسار التعاون بين البلدين، من بينها تعزيز البحوث المشتركة والنشر العلمي بين الجامعات الليبية والتركية، والاستفادة من التطور التقني في نظام الأرشفة العثمانية، إضافة إلى دعم التبادل الثقافي عبر برامج تعليم اللغتين العربية والتركية، والتنسيق في تطوير المناهج التعليمية.

وتندرج هذه المشاركة ضمن جهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي لتفعيل دورها في دعم مؤسسات التعليم العالي، وفتح قنوات تواصل وشراكة مع المؤسسات الأكاديمية الإقليمية والدولية، بما يسهم في تحقيق المصالح العليا لدولة ليبيا وتعزيز حضورها العلمي والثقافي على المستوى الدولي.