ليبيا وتركيا تناقشان إنشاء المركز «الليبي التركي» للتدريب الفني

بحث وزير التعليم التقني والفني بحكومة الوحدة الوطنية، يخلف السيفاو، أمس الاثنين، مع منسق وكالة التنسيق والتعاون التركية (تيكا) علي بجانكيل، تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع في قطاع التعليم التقني والفني.

وحسب المكتب الإعلامي للوزارة، ناقش الجانبان خلال الاجتماع، آليات تعزيز التعاون المشترك في مجالات وتخصصات التعليم التقني والفني، بحضور نائب منسق الوكالة بيرام بولات، ومدير إدارة المعاهد الفنية المتوسطة في ليبيا.

واستعرض الجانبان قرار إنشاء المركز الليبي التركي وأهمية تحديد أولويات عمله، إضافةً إلى استكمال الأقسام الفنية الجديدة بمعهد أحمد شوقي للمهن الكهربائية والميكانيكية حسب الاتفاق بينهما.

وأبدى منسق الوكالة التركية، حرص بلاده على دعم الليبيين خاصةً في قطاع التعليم التقني والفني، مؤكداً أن الوكالة في ليبيا تضع اهتمامها وتقدم دعمها لمؤسسات التعليم التقني والفني أكثر من أي قطاع آخر.