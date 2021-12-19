ليبيا وتركيا توقعان اتفاقية تعاون مشترك في مجال التعليم

وقع وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف، اتفاقية تعاون مشترك بين البلدين في مجال التعليم، مع وزير التعليم التركي محمود أوزر.

جاء توقيع الاتفاقية بين ليبيا وتركيا على هامش القمة الثالثة للشراكة التركية الإفريقية، المقامة في مدينة إسطنبول.

وقال أوزر في كلمة له خلال مراسم التوقيع، إنّ العلاقات بين البلدين تشهد تطورا كبيرا على جميع الأصعدة، وخصوصا التعليمية منها.

وأشار أوزر إلى أهمية نقل التجربة التركية في مجال التعليم التقني والمهني للجانب الليبي، مؤكدا في الوقت نفسه أن العلاقات بين تركيا وليبيا متجذرة ويعود تاريخها لأكثر من 500 عام .

من جانبه، ذكر وزير التربية والتعلم موسى المقريف أن تركيا تعد أحد الداعمين لاستقرار ليبيا، مؤكدا رغبة الحكومة في تعزيز سبل التعاون المشترك مع أنقرة بمختلف المجالات.