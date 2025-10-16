ليبيا وتركيا يتفقان على تطوير الشراكة الاقتصادية

عقد محمد الشهوبي، وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، رفقة محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة، وسفير ليبيا لدى تركيا، اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025، لقاء ثنائيًا مع عمر بولات، وزير التجارة التركي، وذلك على هامش المنتدى التركي الإفريقي المنعقد في مدينة إسطنبول، تركيا.

وتناول اللقاء سبل تعزيز وتطوير العلاقات الليبية التركية في مختلف المجالات، إلى جانب متابعة أعمال اللجنة الليبية التركية المشتركة التي تعد أحد أبرز آليات التعاون بين البلدين.

كما تم التوقيع على إعلان مشترك بشأن إنشاء اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة (JETCO)، مما يعكس حرص الطرفين على تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون المستقبلي.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على مواصلة التشاور لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.