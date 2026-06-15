ليبيا وتشاد تبحثان تعزيز «التعاون البرلماني» وتوسيع الشراكة

أفاد المجلس الأعلى للدولة، وفق بيان رسمي، بأن رئيس لجنة الصداقة الليبية التشادية الدكتور الطاهر مكني، رفقة أعضاء اللجنة، استقبل اليومَ الاثنينَ الموافقِ 15 يونيوَ في العاصمةِ طرابلسَ، وفدَ لجنةِ الصداقةِ الليبيةِ التشاديةِ بمجلسِ الشيوخِ التشادي، برئاسةِ الدكتور زكريا صالح.

وأوضح البيان أن هذه الزيارةَ تأتي في إطارِ تعزيزِ علاقاتِ التعاونِ والتواصلِ بين المؤسستينِ التشريعيتينِ في البلدينِ الشقيقينِ، إلى جانبِ ترسيخِ آلياتِ التشاورِ وتبادلِ الخبراتِ والرؤى بما يخدمُ المصالحَ المشتركةَ ويعززُ أواصرَ الأخوةِ والتقاربِ بين الشعبينِ الليبي والتشادي.

وأشار البيان إلى أن اللقاءَ تناولَ بحثَ سبلِ تطويرِ التعاونِ البرلمانيِ وتفعيلِ قنواتِ التواصلِ المؤسسيِ بين الجانبينِ، حيث أكد المشاركونَ أهميةَ البناءِ على العلاقاتِ التاريخيةِ التي تجمعُ البلدينِ، والعملَ على توسيعِ مجالاتِ التعاونِ والتنسيقِ بما يسهمُ في دعمِ الاستقرارِ والتنميةِ وتعزيزِ فرصِ التكاملِ والشراكةِ في مختلفِ المجالاتِ، ولا سيما الاقتصاديةِ والثقافيةِ والاجتماعيةِ والبرلمانيةِ.

كما شددَ الجانبانِ على أهميةِ استمرارِ الحوارِ والتنسيقِ المشتركِ بشأنِ القضايا ذاتِ الاهتمامِ المتبادلِ، بما يعززُ المصالحَ المشتركةَ ويدعمُ جهودَ التنميةِ والتقاربِ بين البلدينِ، وفق ما ورد في البيان.