ليبيا وتوغو تبحثان تطوير العلاقات «السياسية والاقتصادية»

استقبل رئيس مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، وزير الخارجية والتعاون والإدماج الإفريقي والتوغوليين في الخارج في جمهورية توغو، روبرت داسي، الذي يجري زيارة رسمية إلى ليبيا على رأس وفد رفيع المستوى، وذلك بحضور المكلّف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الطاهر الباعور.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين ليبيا وتوغو، إلى جانب مناقشة آفاق التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما تناولت المباحثات عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الجانبان أهمية تنسيق المواقف بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الحراك الدبلوماسي الذي تشهده طرابلس مع عدد من الدول الإفريقية، بهدف توسيع دائرة الشراكات وتعزيز التعاون جنوب-جنوب في مختلف القطاعات.