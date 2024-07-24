 ليبيا وتونس تبحثان تعزيز التبادل التجاري

استقبلت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، فاطمة الثابت شيبوب، سفير دولة ليبيا بتونس، مصطفى قدارة، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة.

وشهد اللقاء التأكيد “على عمق العلاقات الثنائية المتميزة والراسخة بين البلدين الشقيقين، والتي تمتد عبر التاريخ”.

وجرى خلال اللقاء، “تبادل الآراء حول تعزيز التكامل والشراكة الاقتصادية، مع التركيز على قطاعي الصناعة والطاقة، وسبل تعزيز المبادلات التجارية بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين”.

استقبلت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية السيدة/ فاطمة الثابت شيبوب، يوم الإثنين الموافق 22 يوليو 2024 في مقر… تم النشر بواسطة ‏السفارة الليبية لدى جمهورية تونس‏ في الثلاثاء، ٢٣ يوليو ٢٠٢٤