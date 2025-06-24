ليبيا وتونس تبحثان تعزيز التعاون الاستراتيجي والتنسيق المشترك

عقد وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، اجتماعًا مع سفير جمهورية تونس لدى ليبيا، السيد الأسعد العجيلي، وذلك بمقر ديوان الوزارة في العاصمة طرابلس.

وتناول اللقاء آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة. وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات، لاسيما في ما يتعلق بدعم جهود الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين.

كما شدّد المسؤولان على ضرورة استمرار التنسيق المشترك بين ليبيا وتونس في المحافل الإقليمية والدولية، بما يعزز من حضور الدولتين ويخدم الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية وعلى مستوى القارة الأفريقية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الجانبين على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع، وتعزيز التواصل الدبلوماسي بما يتماشى مع التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية.