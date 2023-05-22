ليبيا وتونس تتفقان على تكليف مكتب استشار لإعداد وتصميم الفضاء التجاري الحدودي

اتفقت ليبيا وتونس على خطوة جديدة بشأن المنطقة الحدودية للتجارة الحرة بشأن تكليف مكتب استشاري لإعداد وتصميم الفضاء التجاري لها.

جاء الاتفاق خلال اجتماع بين وزير المواصلات محمد الشهوبي والسفير التونسي بليبيا الأسعد العجيلي في العاصمة طرابلس، بحسب مانشره المكتب الإعلامي للوزارة.

وبحث الاجتماع تحضير عقد اجتماعات اللجنة العليا الليبية التونسية بأسرع وقت ممكن، وفتح خط بحري بين مواني طرابلس ومصراتة مع ميناء صفاقس.

وتطرق اللقاء إلى الديون المستحقة على ليبيا، ومسألة تشابه الأسماء في المنافذ وطلب توفير أجهزة الكشف عن الأسلحة والمعادن لتزويد البوابات الحدودية لتقليل من الازدحام.