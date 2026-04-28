ليبيا وتونس تعززان التعاون في «مكافحة التهريب»

عُقد في جزيرة جربة اجتماع لجنة مكافحة التهريب بين مصلحة الجمارك الليبية والديوانة التونسية، في إطار دعم التعاون الثنائي وتعزيز الجهود المشتركة لمواجهة أنشطة التهريب على الحدود بين البلدين.

وترأس الجانب الليبي اللواء مراد العالم، مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات بمصلحة الجمارك الليبية، فيما ترأس الجانب التونسي العميد عصام زريق، المدير الجهوي لولاية مدنين، بمشاركة عدد من رؤساء الأقسام والإدارات المعنية بملفات الرقابة والمكافحة في البلدين.

وناقش الاجتماع سبل تطوير التنسيق الأمني والجمركي، وتوحيد الجهود لملاحقة شبكات التهريب وتجفيف منابع تمويلها، بما يسهم في حماية الاقتصاد وتعزيز أمن الحدود.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على رفع حزمة من التوصيات التنفيذية إلى اللجنة الليبية التونسية المشتركة، المقرر عقدها خلال الشهر المقبل، بهدف دعم وتطوير مستوى التعاون المؤسسي بين الجانبين.

يوشهد التعاون الليبي التونسي في مجالات الجمارك ومكافحة التهريب تنسيقاً متزايداً خلال السنوات الأخيرة، في ظل التحديات المرتبطة بتهريب الوقود والبضائع عبر المنافذ الحدودية.

وتركز الاجتماعات المشتركة على تعزيز تبادل المعلومات وتوحيد الإجراءات الرقابية للحد من الأنشطة غير المشروعة وحماية الاقتصادين في البلدين.