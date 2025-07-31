ليبيا وتونس تعززان العلاقات الاقتصادية.. مذكرة تفاهم بين غرفتي زليتن وصفاقس

في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الليبية التونسية، وقّعت غرفة التجارة والصناعة والزراعة بزليتن مذكرة تفاهم مع نظيرتها غرفة التجارة والصناعة بصفاقس، وذلك خلال زيارة رسمية أجراها رئيس لجنة إدارة الغرفة، جلال عبد الله باني، إلى تونس.

وبحسب وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية، جاءت الزيارة بدعم من وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، وشهدت لقاءً بين باني ومراد بن حسين، المدير العام لمركز النهوض بالصادرات التونسي، حيث ناقش الطرفان سبل تطوير التعاون بين القطاعين الخاصين في البلدين، إلى جانب التحضير لإطلاق بعثة تجارية في شهر سبتمبر المقبل بمدينة زليتن، بمشاركة واسعة من الشركات التونسية والمستثمرين.

وأكد باني خلال اللقاء على جاهزية غرفة زليتن لاستضافة المنتدى الاقتصادي الليبي التونسي، مشيرًا إلى أهمية تنظيم لقاءات مهنية وزيارات ميدانية لتعزيز التشبيك بين رجال الأعمال والمؤسسات في كلا البلدين.

وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة إلى فتح آفاق جديدة للتبادل التجاري والاستثماري، بما يعزز من دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المحلي، وتوسيع فرص الشراكة بين ليبيا وتونس في مختلف المجالات الاقتصادية.