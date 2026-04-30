ليبيا وتونس توقّعان مذكرة تفاهم لتنظيم «سوق العمل»

وقّع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المهندس علي العابد الرضا، مع وزير التشغيل والتكوين المهني التونسي رياض شوّد، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا وتونس في مجالات العمل والتكوين المهني.

وجرى توقيع المذكرة في العاصمة التونسية يوم 29 أبريل 2026، ضمن مساعٍ مشتركة لتطوير سياسات سوق العمل وتحديث منظومة التدريب بما يواكب احتياجات التنمية في البلدين.

وتهدف المذكرة إلى تحديث برامج التدريب المهني، وإرساء شراكات لتوأمة المراكز التدريبية بين الجانبين، إضافة إلى تنظيم تبادل الكفاءات والخبرات، بما يدعم رفع جودة التأهيل المهني.

كما تشمل الاتفاقية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لدعم مشاريع الإعمار والتنمية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتوسيع مجالات الاستثمار المشترك.

وخلال مراسم التوقيع، أكد الوزيران أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي بين ليبيا وتونس، مع التركيز على دعم التحول الرقمي في تنظيم إجراءات العمل وتطوير الخدمات المرتبطة بسوق التشغيل.

واتفق الجانبان على اعتماد منصة “وافد” كقناة رسمية لتنظيم استقدام العمالة، بما يضمن ضبط الإجراءات وحماية الحقوق القانونية للعمال.

كما تقرر تشكيل فريق فني مشترك من الوزارتين، يتولى إعداد البرنامج التنفيذي للمذكرة، ووضع آليات التنفيذ والجداول الزمنية، إلى جانب متابعة التنسيق الفني وتبادل البيانات بشكل دوري بين الطرفين.