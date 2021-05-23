ليبيا وتونس تُوقعان مذكرة لتعزيز التعاون في مجال النقل والمواصلات

وقعت ليبيا وتونس، في العاصمة طرابلس، أمس السبت، مذكرة للتفاهم لتعزير التعاون بين البلدين في مجال النقل والمواصلات.

ووقع مذكرة التفاهم وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، ووزير النقل واللوجستيك التونسي، بمقر ديوان رئاسة الوزراء، وبحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي.

كما جرى لقاء ثنائي جمع كلا من وزير المواصلات ووزير النقل واللوجستيك التونسي بمقر الديوان، وبحضور كل من وكيل الوزارة لشؤون الديوان والنقل البحري ووكيل الوزارة لشؤون النقل الجوي ووكيل الوزارة لشؤون النقل البري ورؤساء المصالح والأجهزة والشركات الناقلة التابعة للقطاع، وكذلك نظرائهم من الجانب التونسي.

وخلال هذه اللقاءات الثنائية، تم التنسيق على تشكيل عدة لجان مشتركة في مختلف أنماط النقل البحري والجوي والبري من أجل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

كما تم الاتفاق على إلغاء الحجر الصحي علي المسافرين عبر الخطوط الجوية، بحسب ما أفاد مكتب شؤون الإعلام لوزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية.