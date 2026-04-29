ليبيا وتونس والجزائر تطلق «آلية ثلاثية» لإدارة الموارد المائية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، ممثلي قطاع الموارد المائية من ليبيا وتونس والجزائر، في إطار الاجتماع الوزاري الثلاثي الأول الذي خُصص لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في إدارة الموارد المائية بين الدول الثلاث.

وشهدت العاصمة طرابلس اجتماعاً ضم وزير الموارد المائية الليبي حسني عويدان، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي عز الدين بالشيخ، إلى جانب ممثل عن الجزائر عبر سفيرها لدى ليبيا، حيث ناقش الحاضرون ملفات المياه الجوفية المشتركة في منطقة الصحراء الشمالية، وآليات تنسيق إدارتها بما يضمن الاستخدام المستدام لهذه الموارد الحيوية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول الثلاث في مجال الموارد المائية، مشدداً على ضرورة تطوير آليات مشتركة تضمن استدامة الموارد المائية، وتدعم الاستقرار البيئي والاقتصادي في المنطقة.

وأسفرت أعمال الاجتماع عن توقيع اتفاقية لإنشاء آلية للتشاور بين الدول الثلاث، واعتماد “بيان طرابلس” كإطار عام للتعاون، إلى جانب المصادقة على النظام الداخلي للهيئة المشتركة، واعتماد المساهمات المالية الخاصة بها، مع إسناد رئاسة الهيئة في دورتها الحالية إلى الجانب الجزائري.