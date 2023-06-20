ليبيا وتونس وعدم استقرارهما.. يشاطران قلبي أبوظبي وروما

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إنّ بلاده والإمارات يتشاطران مخاوفهما بشأن عدم الاستقرار الإقليمي من بينها ليبيا وتونس.

وفي حديث لصحيفة «ذا ناشيونال نيوز»، الأحد، أكد تاياني أنّ الدولتين ملتزمتان بشدة بتعزيز نهج عالمي للهجرة، ومكافحة التدفقات غير النظامية والاتجار بالبشر.

وذكر تاياني أن التعاون بين البلدين إيجابي للغاية، مضيفا أنّ الإمارات وإيطاليا تشتركان في كثير من المخاوف بشأن عدم الاستقرار الإقليمي.

وأبدى تاياني رغبة بلاده في الحد من الهجرة غير النظامية لأنها تمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لإيطاليا، معبرا عن حاجة الأمر إلى إستراتيجية كبيرة مع العديد من البلدان، بحسب قوله.

وتأتي تعليقات الوزير الإيطالي بعد أيام من غرق سفينة مهاجرين في البحر المتوسط يقدر الموتى فيها المئات، حيث قال الوزير إثرها معقبا بأنها «مأساة مروعة» و «نحن بحاجة لحماية حياة الإنسان»، بحسب وصفه.