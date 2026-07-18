نقلة مرتقبة في «قطاع البناء».. الإسكان تستعين بالخبرة الإفريقية

بحث وفد من وزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية مع مجلس البيئة العمرانية في جمهورية جنوب إفريقيا سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع التشييد والبناء، مع التركيز على تطوير الكفاءات الوطنية العاملة في مجالات البنية التحتية ورفع كفاءة القطاع.

وأوضحت وزارة الإسكان والتعمير أن اللقاء تناول تنفيذ برامج متخصصة تهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية، ومنح شهادات مهنية للعاملين في التخصصات الأساسية، إلى جانب تطوير المعايير الفنية والمهنية وتعزيز حوكمة قطاع البنية التحتية وفق أفضل الممارسات الدولية.

وناقش الجانبان آليات توسيع التعاون في مجالات إدارة المشاريع العمرانية، وبناء القدرات المؤسسية، وتبادل الخبرات الفنية، بما يسهم في تعزيز كفاءة قطاع التشييد والبناء ودعم تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة.

وأكدت الوزارة أن تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية المتخصصة يمثل جزءًا من جهودها لتطوير منظومة العمل في قطاع البناء، من خلال الاستثمار في العنصر البشري، ورفع مستوى الخبرات الوطنية، وتحسين المعايير التنظيمية والفنية للمشاريع.

ويأتي هذا التعاون في إطار توجه وزارة الإسكان والتعمير نحو الاستفادة من التجارب الدولية في إدارة مشاريع البنية التحتية، وتطوير القدرات المحلية بما يواكب المعايير العالمية، ويدعم تنفيذ الخطط التنموية.

هذا ويشهد قطاع التشييد والبناء اهتمامًا متزايدًا بتطوير الكفاءات المهنية وتعزيز أنظمة الحوكمة، باعتبارها عوامل أساسية لضمان جودة المشاريع العمرانية واستدامتها، وتعد برامج التدريب والاعتماد المهني من الأدوات الرئيسية لرفع جاهزية الكوادر الوطنية في مشاريع البنية التحتية الكبرى.

