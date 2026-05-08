ليبيا وجيبوتي تبحثان تعزيز التعاون بمجالات «الطاقة والصناعة»

على هامش حفل تنصيب رئيس جمهورية جيبوتي المنتخب إسماعيل عمر جيله، عُقد اجتماع موسع بعد ظهر يوم الجمعة الموافق 8 مايو 2026، برئاسة وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، وبمشاركة عدد من الوزراء في حكومة جيبوتي، إلى جانب وفد ليبي رسمي ودبلوماسي.

وشارك في الاجتماع كل من وزير الاقتصاد والمالية والصناعة في جيبوتي إلياس موسي دوالة، ووزير العدل والسجون وحقوق الإنسان علي حسن بهدون، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية يونس علي جيدي، وذلك في إطار اللقاءات الجانبية المصاحبة لمراسم التنصيب.

كما حضر الاجتماع سفير ليبيا لدى جيبوتي عبدالمنعم الفقهي، ومدير إدارة العمليات في شركة أولى إنرجي (OLA Energy) القابضة عبدالحق الخبلاشي، في حضور يعكس تنوع الملفات المطروحة على طاولة النقاش.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا وجيبوتي في مجالات الطاقة والصناعة وتبادل الخبرات، إضافة إلى مناقشة آليات التعاون في ملفات حقوق الإنسان والعدالة والتدريب وبناء القدرات المؤسسية.

واتفق الطرفان على مواصلة التشاور والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تطوير العلاقات الثنائية ويعزز مصالح الشعبين والبلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

ويأتي هذا اللقاء ضمن تحركات دبلوماسية متزامنة مع مراسم تنصيب القيادة الجديدة في جيبوتي، في سياق دعم العلاقات الإفريقية وتعزيز التعاون الإقليمي.