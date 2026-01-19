ليبيا وروسيا تبحثان توسيع التعاون في قطاع النفط والغاز

التقى وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية خليفة رجب عبدالصادق في طرابلس سفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا أيْدار أغانين، في إطار بحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا وروسيا في قطاع النفط والغاز.

وتناول اللقاء مناقشة آفاق الشراكة بين الجانبين، وسبل توسيع التعاون في مجالات الطاقة، وتعزيز التنسيق الفني والاستثماري، بما يدعم تطوير قطاع النفط والغاز، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.

ويأتي هذا اللقاء ضمن تحركات وزارة النفط والغاز لتعزيز العلاقات الدولية، والانفتاح على الشراكات الاستراتيجية مع الدول الفاعلة في سوق الطاقة، بما يسهم في دعم الاستقرار الإنتاجي، وتحسين كفاءة القطاع النفطي، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

هذا ويرتكز الاقتصاد الليبي بشكل رئيسي على قطاع النفط والغاز، الذي يمثل المصدر الأهم للإيرادات العامة. وترتبط ليبيا وروسيا بعلاقات تعاون سابقة في مجالات الطاقة شملت الاستكشاف والإنتاج والخدمات النفطية، ويُنظر إلى تعزيز هذا التعاون باعتباره عنصرًا مهمًا لدعم الاستقرار الاقتصادي، ونقل الخبرات، وتطوير البنية التحتية للقطاع.