ليبيا وسوريا تبحثان أوضاع الجالية وتعزيز التعاون القنصلي

في إطار تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين دولة ليبيا والجمهورية العربية السورية، ومواصلة اللقاءات والمباحثات التي يجريها الوفد السوري الزائر لليبيا، عقد اجتماع بمقر إدارة الشؤون القنصلية بديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية.

وحضر الاجتماع عن الجانب الليبي نجاة مسعود شائف، مدير إدارة الشؤون القنصلية بالوزارة، وعبدالفتاح زوبي، مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة العدل، فيما مثّل الجانب السوري محمد جفال، نائب مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية والمغتربين، والوفد المرافق له.

وناقش الجانبان أوضاع الجالية السورية المقيمة في ليبيا، وسبل تسوية بعض القضايا المتعلقة بالخدمات القنصلية المقدمة لهم، بما يسهم في تذليل الصعوبات وتعزيز التواصل بين البلدين.

يأتي هذا اللقاء في إطار الحرص المشترك على توطيد أواصر التعاون بين ليبيا وسوريا، والعمل على تطوير آليات الدعم والرعاية لأبناء الجالية السورية على الأراضي الليبية.