ليبيا وسوريا تتفقان على تعزيز التعاون في صناعة الأدوية

في إطار التحضيرات الجارية لانعقاد الدورة الـ 63 لاجتماع مجلس وزراء الصحة العرب، الذي تستضيفه العاصمة طرابلس يوم 18 ديسمبر 2025، عقد مساء الثلاثاء اجتماع بين وكيل عام وزارة الصحة المكلّف بمهام الوزير بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور محمد الغوج، ووزير الصحة بالجمهورية العربية السورية، الدكتور مصعب العلي.

تناول الاجتماع مناقشة الجوانب التحضيرية لأعمال الاجتماع الوزاري العربي، كما تم استعراض آفاق التعاون المشترك بين ليبيا وسوريا في مجالات عدة، من أبرزها صناعة الأدوية وتبادل الخبرات وبناء القدرات في القطاعات الصحية المختلفة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة الاجتماعات الثنائية التي تعقدها وزارة الصحة الليبية على هامش استضافة طرابلس لاجتماع وزراء الصحة العرب، مما يعزز التعاون العربي في المجال الصحي ويخدم القطاع الصحي في المنطقة.