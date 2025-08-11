ليبيا وسوريا تعقدان لقاءً ثنائياً لتعزيز التعاون القنصلي وتسهيل الخدمات للجاليتين

في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين دولة ليبيا والجمهورية العربية السورية، عُقد بديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، لقاء جمع نجاة مسعود شائف، مدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، والمستشار محمد جفال، نائب مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية والمغتربين في سوريا، والوفد المرافق له.

وناقش اللقاء سبل تطوير وتعزيز التعاون بين ليبيا وسوريا، مع التركيز على تقديم وتيسير الخدمات القنصلية للجاليتين الليبية والسورية في كلا البلدين.

وأكد الطرفان على أهمية استمرار التنسيق وتطوير آليات العمل القنصلي المشترك بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، في خطوة تهدف إلى توطيد العلاقات الثنائية وتسهيل حياة المواطنين في ظل الروابط الوثيقة بين البلدين.

وتأتي هذه الاجتماعات في سياق تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين ليبيا والجمهورية العربية السورية، والتي تشهد تطوراً مستمراً على مختلف الأصعدة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية.

وتهدف الأطراف المعنية إلى ترسيخ أطر التعاون المشترك، خصوصاً في المجال القنصلي، لتسهيل الخدمات المقدمة للجاليتين الليبية والسورية، بما يسهم في دعم تواصل المواطنين وتلبية احتياجاتهم بشكل أسرع وأكثر فاعلية. و

ويعكس هذا التنسيق رغبة واضحة في تعزيز الروابط بين البلدين الشقيقين، وسط بيئة إقليمية ودولية معقدة تتطلب تعاوناً متبادلاً ومرونة في إدارة القضايا المشتركة.