ليبيا وسويسرا تبحثان تعزيز التعاون «السياسي والاقتصادي»

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، اليوم الاثنين 15 يونيو 2026، وفد وزارة الشؤون الخارجية السويسرية برئاسة السفيرة مونيكا كارولين، مديرة إدارة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وبحضور نائبة المديرة سراب أكغول، إضافة إلى سفير سويسرا لدى ليبيا جوزيف رينغلي، في مقر الوزارة بطرابلس.

وبحسب وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين ليبيا والاتحاد السويسري وسبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية.

كما استعرض الطاهر الباعور خلال اللقاء صورة عن الوضع السياسي في ليبيا، إلى جانب مسار العملية السياسية والجهود الليبية والدولية المبذولة بهدف الوصول إلى إجراء الانتخابات العامة في البلاد، ضمن مسار تسوية سياسية شامل.

من جانبها، أعربت السفيرة السويسرية عن امتنانها لزيارة العاصمة طرابلس، مشيدة بما وصفته بالتطورات والإنجازات التي تشهدها البلاد في عدد من القطاعات، خصوصاً في المجال الأمني، وفق ما ورد في بيان الوزارة.