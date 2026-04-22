ليبيا وصربيا تبحثان تعزيز الشراكة «الاقتصادية والاستثمارية»

عقد وزير الاقتصاد والتجارةبحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعًا مع سفير جمهورية صربيا، في إطار توجه الدولة نحو إعادة تموضع الاقتصاد الليبي وتعزيز شراكاته الدولية على أسس أكثر توازنًا وانفتاحًا.

وبحسب بيان الوزارة، ناقش الجانبان مسارات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، مع التأكيد على ضرورة الانتقال بالعلاقات الثنائية من مستوى التبادل التقليدي إلى شراكات إنتاجية واستثمارية حقيقية.

وشملت مجالات التعاون المطروحة قطاعات الصناعة والزراعة وسلاسل الإمداد، بما يعزز فرص الاستثمار المشترك ويدعم دخول الشركات إلى السوق الليبي ضمن أطر تنظيمية أكثر فاعلية.

كما تطرق الاجتماع إلى الترتيبات الجارية لعقد اجتماعات اللجنة الليبية–الصربية المشتركة خلال الفترة المقبلة، باعتبارها منصة تنفيذية تهدف إلى إقرار برامج تعاون قابلة للتطبيق، وتوسيع آفاق الشراكات الاقتصادية.

وتناول اللقاء أيضًا أهمية فتح المجال أمام شركات البلدين، مع التركيز على نقل المعرفة والتكنولوجيا، بما يسهم في رفع كفاءة القطاعات الإنتاجية داخل ليبيا.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة أن المرحلة المقبلة ستشهد توجهًا واضحًا نحو بناء اقتصاد تنافسي ومنفتح، يقوم على تنويع الشركاء وتعظيم القيمة المضافة، بما يعزز موقع ليبيا في سلاسل التجارة الإقليمية والدولية.